ВРП звільнила суддю Полтавського районного суду

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 117

15 липня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Рада вирішила звільнити суддю Полтавського районного суду Полтавської області Анатолія Потетія. Про це повідомили на офіційному сайті ВРП.

Суддя подав заяву про відставку, написали в Раді.

Як пише видання «Полтавщина», суддівську кар’єру Потетій розпочав у 2008 році, коли Указом Президента його було призначено до Семенівського районного суду Полтавської області. У 2012 році його перевели до Полтавського районного суду, а вже у 2013-му — обрали суддею цього суду безстроково. Того ж року він очолив установу, однак у 2014-му втратив посаду голови відповідно до закону «Про відновлення довіри до судової влади». У червні 2023 року Потетій знову був обраний головою суду.

Нагадаємо, 10 червня Вища рада правосуддя звільнила Валентина Томилка з посади судді Полтавського апеляційного суду за істотний дисциплінарний проступок.