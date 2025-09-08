У Семенівській громаді через аварію без світла залишилися понад 500 абонентів

У восьми населених пунктах Семенівської громади Полтавщини сталося аварійне відключення електроенергії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації з посиланням на АТ «Полтаваобленерго».
Без світла залишилися 531 побутовий та 44 юридичних споживачі. Наразі енергетики виконують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Нагадаємо, що на Полтавщині оголосили штормове попередження — очікують грози та сильний вітер.
