На Полтавщині оголосили штормове попередження: очікують грози та сильний вітер

До кінця дня 8 вересня у північній частині Полтавської області прогнозують грозу. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології.
Попередження має перший рівень небезпечності (жовтий).
За прогнозом, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вдень становитиме 22–27°С, у Полтаві — 24–26°С.
У «Полтаваобленерго» закликають мешканців бути обережними: гроза може спричинити обриви ліній електропередач. Категорично заборонено наближатися до обірваних дротів ближче ніж на 8 метрів. Про небезпечні випадки потрібно негайно повідомляти до кол-центру компанії: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 050-305-99-10, 093-17-02-533, 0800-205-035.
До прибуття ремонтної бригади радять обмежити доступ людей і тварин до місця пошкодження.
