На Полтавщині оголосили штормове попередження: очікують грози та сильний вітер

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 520

До кінця дня 8 вересня у північній частині Полтавської області прогнозують грозу. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології.

Попередження має перший рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вдень становитиме 22–27°С, у Полтаві — 24–26°С.