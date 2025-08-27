Воїн із Полтавщини отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Військовослужбовця з Полтавщини, молодшого сержанта Андрія Манойла, нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Відзнаку він отримав за мужність і рішучість під час служби, повідомляють у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.

Нагородження відбулося під час зустрічі з бійцями 155-ї окремої механізованої бригади, де і служить захисник. Відзнаки воїнам особисто вручив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Відомо, що Андрій Манойло народився у Зінькові, закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка. У червні 2024 року його мобілізували до Збройних Сил України. Нині він служить командиром міномета у складі мінометного підрозділу.

Під час виконання бойового завдання Манойло організував евакуацію важкого міномета з розбитої позиції під шквальним вогнем противника, а також забезпечував доставку боєкомплекту та провізії на позиції попри постійні обстріли.

Удома захисника чекають дружина та 10-річний син.

Нагадаємо, на початку серпня «Золотий хрест» від Головкома отримав молодший сержант Ігор Даниленко з Полтавщини, який захищає Батьківщину із 2022 року.