Голови громад Полтавщини ініціюють звернення до президента та генпрокурора через тиск на місцеве самоврядування

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 165 Коментарів: 2

Упродовж останнього часу про підозру у зловживанні владою повідомили кільком головам громад в області

Голови громад на Полтавщині ініціюють звернення до Президента України та Генерального прокурора, щодо, на їхню думку, необґрунтованого тиску правоохоронних органів на місцеве самоврядування. Відповідне звернення має направити Всеукраїнська асоціація громад, пишуть в інтернет-виданні «Полтавщина» з посиланням на керівника регіонального відділення Асоціації та голову Опішнянської громади Миколу Різника.

За його словами, цього року на Полтавщині різко збільшилася кількість випадків, коли головам сільських і селищних громад оголошують підозри у службовій недбалості. Під слідством — керівники близько десятка громад, серед яких Скороходівська, Новоселівська, Козельщинська, Гоголівська, Мартинівська, Градизька та Пришибська.

Різник навів приклад справи голови Козельщинської громади Олександра Троцького, якому оголосили підозру після того, як він сам звернувся до поліції щодо недобросовісного підрядника. Хоча суд зобов’язав підрядника повернути кошти, проти голови громади все одно відкрили кримінальне провадження.

Деякі посадовці публічно заявили про тиск правоохоронців. Голова Градизької громади Мирослав Носа вважає, що керівників намагаються зробити «підконтрольними», щоб впливати на їхні рішення через депутатські корпуси.

Микола Різник припускає, що масові підозри можуть бути пов’язані з наближенням закінчення повноважень чинних голів та бажанням правоохоронців покращити статистику щодо викриття корупції серед посадовців.

Подібні випадки, за словами очільника Опішнянської громади, фіксують і в інших регіонах, зокрема на Тернопільщині та Хмельниччині. Там правоохоронці, зокрема, розслідують справи щодо підписання угод про підвищення ціни на газ, намагаючись притягнути до відповідальності голів громад.

— Ми не говоримо, що голів не треба перевіряти. Ми говоримо про об’єктивність і не віримо у випадковості, коли підозри починають масово з’являтися саме цього року, — зазначив Микола Різник.

Чоловік також зазначає, що корупцію варто шукати і у «вищих ешелонах» Полтавщини.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині також повідомили про підозру голові Гоголівської громади: попередньо йдеться про заниження вартості за оренду землі, що призвело до майже 1 мільйона гривень збитків.