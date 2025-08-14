Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Голови громад Полтавщини ініціюють звернення до президента та генпрокурора через тиск на місцеве самоврядування

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 165 Коментарів: 2

 

Упродовж останнього часу про підозру у зловживанні владою повідомили кільком головам громад в області

Голови громад на Полтавщині ініціюють звернення до Президента України та Генерального прокурора, щодо, на їхню думку, необґрунтованого тиску правоохоронних органів на місцеве самоврядування. Відповідне звернення має направити Всеукраїнська асоціація громад, пишуть в інтернет-виданні «Полтавщина» з посиланням на керівника регіонального відділення Асоціації та голову Опішнянської громади Миколу Різника.

За його словами, цього року на Полтавщині різко збільшилася кількість випадків, коли головам сільських і селищних громад оголошують підозри у службовій недбалості. Під слідством — керівники близько десятка громад, серед яких Скороходівська, Новоселівська, Козельщинська, Гоголівська, Мартинівська, Градизька та Пришибська.

Різник навів приклад справи голови Козельщинської громади Олександра Троцького, якому оголосили підозру після того, як він сам звернувся до поліції щодо недобросовісного підрядника. Хоча суд зобов’язав підрядника повернути кошти, проти голови громади все одно відкрили кримінальне провадження.

Керівника Козельщинської громади підозрюють у службовій недбалості: що про це відомо

Деякі посадовці публічно заявили про тиск правоохоронців. Голова Градизької громади Мирослав Носа вважає, що керівників намагаються зробити «підконтрольними», щоб впливати на їхні рішення через депутатські корпуси.

На Кременчуччині селищного голову підозрюють у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків на 1,5 млн грн

Микола Різник припускає, що масові підозри можуть бути пов’язані з наближенням закінчення повноважень чинних голів та бажанням правоохоронців покращити статистику щодо викриття корупції серед посадовців.

Подібні випадки, за словами очільника Опішнянської громади, фіксують і в інших регіонах, зокрема на Тернопільщині та Хмельниччині. Там правоохоронці, зокрема, розслідують справи щодо підписання угод про підвищення ціни на газ, намагаючись притягнути до відповідальності голів громад.

— Ми не говоримо, що голів не треба перевіряти. Ми говоримо про об’єктивність і не віримо у випадковості, коли підозри починають масово з’являтися саме цього року, — зазначив Микола Різник.

Чоловік також зазначає, що корупцію варто шукати і у «вищих ешелонах» Полтавщини.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині також повідомили про підозру голові Гоголівської громади: попередньо йдеться про заниження вартості за оренду землі, що призвело до майже 1 мільйона гривень збитків.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: місцеве самоврядування громади кримінальне провадження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 501
evil:
Сьогодні, 16:41

FACEPALM

Ще одні інфальтивні з впевненістю шо Цюцюркограй хороший, бояри - погані... Життя нічому не вчить...


1 0
1 635
Andron777:
Сьогодні, 17:11

Тут треба розбиратись. Бо в деяких громадах під виглядом клумб та квіточок з дитячими майданчиками (хоча це теж потрібні речі) грабуються громадські кошти. Висадивши квіточки та деревця за завищиними цінами (і які потім засихають на слідуючий рік бо за ними ж треба доглядати, а особливо по селах ніхто їх як правило не доглядає) по перше дають заробити різним фірмочкам родичів та подєльникам які потім дають відкати владі кешом. І все шито-крито. І це я тільки на квіточках приклад привів. А скільки крадуть на коштах пожертвувань на ВСУ я вже й не говорю...


4 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх