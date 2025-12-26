У Кременчуцькому районі за вечір сталося три пожежі: горіли гараж, дві автівки та лазня

Упродовж вечора 25 грудня у Кременчуцькому районі зафіксували три пожежі — у Горішніх Плавнях, селі Великі Кринки та місті Глобине. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Перша пожежа сталася о 17.58 у Горішніх Плавнях. Там загорівся гараж. Вогонь знищив легковий автомобіль і майно всередині. Також полум’я закоптило стіни та стелю на площі близько 30 м². Рятувальникам вдалося врятувати сам гараж і сусідні будівлі. До гасіння залучали підрозділ 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Друга пожежа виникла о 21.22 у селі Великі Кринки Глобинської громади — загорілася лазня. Вогонь знищив покрівлю на площі 12 м² і майно. Рятувальники запобігли поширенню пожежі та врятували будівлю лазні і розташований поруч житловий будинок. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. До ліквідації пожежі залучали 6-ту державну пожежно-рятувальну пожежну частину та Глобинську місцеву пожежну охорону.

Третя пожежа сталася о 22.25 у місті Глобине. Там загорівся легковий автомобіль, який вогонь повністю знищив. Пожежу ліквідували рятувальники 6-ї ДПРП.

Причини всіх пожеж встановлюють фахівці.

