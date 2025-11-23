Олена Шуляк
За минулу добу на Полтавщині сталося 3 пожежі, а у Полтаві потонула людина

У центрі Кременчука на вулиці Халаменюка загорілася квартира

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано три пожежі, одна з яких сталася у Кременчуці. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

22 листопада о 09.10 в Кременчуці на вулиці Олександра Халаменюка виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Вогонь знищив мікрохвильову піч та пошкодив домашнє майно. Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

Учора також зареєстровані пожежі у Миргородському та Полтавському районах. Загорілися житловий будинок та господарча споруда. До гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС.

Рятувальники ДСНС учора залучалися до деблокування потерпілої в ДТП у Миргороді. Її визволили з автівки за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

У Миргороді зіткнулися дві автівки — травмовану водійку госпіталізували

А у Полтаві в районі вулиці Великотирнівська стався нещасний випадок на воді. Рятувальники за допомогою підводного дрона «Deep Trekker» обстежили рельєф дна площею 2000 м. кв., водолази додатково обстежили рельєф дна площею 1500 м. кв., а також обстежено прибережну зону та поверхню водного плеса 5 км. Потерпілого виявити не вдалося. Пошукові роботи продовжуються сьогодні. До робіт залучено відділення підводного та гуманітарного розмінування ДСНС.

Нагадаємо, 19 листопада, у водоймі села Староаврамівка Хорольської тергромади виявили тіло чоловіка без ознак життя. А 1 листопада у селі Гориславці Піщанської громади на Кременчуччині із води дістали тіло потопельника.

Нещодавно ми писали, що, у Кременчуці у водоймі знайшли тіло чоловіка, який пішов на риболовлю і зник.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС рятувальники пожежі потопельник
