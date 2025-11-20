Учора на Лубенщині у водоймі виявили потопельника — поліція встановлює обставини смерті

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 188

Учора, 19 листопада, у водоймі села Староаврамівка Хорольської тергромади виявили тіло чоловіка без ознак життя. Повідомлення про це надійшло від мешканців села до відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції близько 15.30. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Хорольщини та спеціалісти-криміналісти. Поліцейські встановили, що загиблим виявився місцевий мешканець 1967 року народження. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Причини та обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, 1 листопада у селі Гориславці Піщанської громади на Кременчуччині із води дістали тіло потопельника.

Нещодавно ми писали, що, у Кременчуці у водоймі знайшли тіло чоловіка, який пішов на риболовлю і зник.