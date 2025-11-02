Учора на Кременчуччині виявили потопельника — надзвичайники

Учора, 1 листопада, близько 17.40 у селі Гориславці Піщанської громади на Кременчуччині із води дістали тіло потопельника. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що рятувальники знайшли у воді та доставили на берег тіло загиблого чоловіка. До проведення робіт залучали представників аварійно-рятувального заону спеціального призначення ДСНС та водолазно-рятувальної служби.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці у водоймі знайшли тіло чолвоіка, який пішов на риболовлю і зник.