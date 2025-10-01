У Кременчуцькому районі у річці знайшли тіло чоловіка

У день зникнення, ймовірно, погода різко погіршилася — могли бути сильні хвилі

У Кременчуцькому районі в річці знайшли тіло чоловіка, який кілька днів тому пішов на риболовлю та зник. Про це пише Суспільне з посиланням на слова директора КП «Кременчук Аква-сервіс» Василя Білоуса 1 жовтня.

За його словами, 29 вересня місцевий житель вирушив на риболовлю і не повернувся додому. Подія сталась у мікрорайоні Раківка. Поліціянти звернулися по допомогу до водолазів. Тіло чоловіка виявили у воді поруч із човном.

Того дня, ймовірно, погода різко погіршилася — могли бути сильні хвилі.

Нині тіло направили на експертизу. Обставини події встановлює поліція.

