На Миргородщині у ставку знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 109

16 вересня вранці у селі Гиряві Ісківці Лохвицької громади у водоймі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у відділенні №2 Миргородського райвідділу поліції.

Близько 7.50 повідомлення надійшло від поліцейського офіцера громади. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 69-річний місцевий мешканець.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Слідчі зʼясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що у серпні у селі Липове, що входить до Градизької громади Кременчуцького району, з річки Дніпро дістали тіло чоловіка.