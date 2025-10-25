Учора в Горішніх Плавнях чоловік підірвався на гранаті — його госпіталізували

Інформація про поранення чоловіка у мікрорайоні «Піддубне» надійшла до відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції 24 жовтня від медиків. Отримавши повідомлення, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.



— За попередньою інформацією слідства, місцевий житель 1991 року народження отримав тілесні ушкодження, ймовірно, внаслідок вибуху предмета, схожого на гранату. Потерпілого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні, - зазначив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та причини події встановлює слідство.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня спецпризначенці поліції вилучили у мешканця Кременчука, який конфліктував у квартирі на Молодіжному, гранату. А 28 вересня у Миргороді місцевий житель під час прогулянки виявив предмет, схожий на гранату.