У Миргороді чоловік знайшов гранату під час прогулянки

28 вересня близько 13.00 у Миргороді місцевий житель під час прогулянки виявив предмет, схожий на гранату. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Знахідку виявив 51-річний чоловік. Він одразу звернувся до правоохоронців. На місце виїхала слідчо-оперативна група разом із криміналістом. Боєприпас вилучили та направили на експертне дослідження.
Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами). Наразі правоохоронці з’ясовують походження гранати.
У поліції подякували небайдужому чоловікові та нагадали: у разі виявлення небезпечних предметів слід одразу телефонувати за номерами 102 або 101.
Нагадаємо, нещодавно у Миргороді чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку.
