Спецпризначенці поліції вилучили у мешканця Кременчука гранату

Поліція прибула на виклик до однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Володимира Великого

Учора, 22 жовтня, близько 22.30 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Володимира Великого в Кременчуці. Заявник також повідомив, що чоловік може мати при собі зброю. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце події одразу прибули спецпризначенці поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій у 42-річного чоловіка правоохоронці виявили й вилучили боєприпас та направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Джерело походження та мету зберігання боєприпасу наразі встановлюють слідчі. Поліція розпочала розслідування.

