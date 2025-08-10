У Полтаві військовий вкинув у вікно кафе імітаційну гранату: що вирішив суд

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 0

У Полтаві судили військовослужбовця, який кілька тижнів тому вкинув гранату у вікно кафе у Полтаві. Про це стало відомо із вироку Шевченківського районного суду від 4 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений має звання солдата та на момент скоєного не прибув до військової частини після закінчення основної відпустки. Чоловік знав, що у приміщенні кафе та поруч з ним на вулиці знаходяться інші люди, проте в результаті словесної суперечки з одним із присутніх на вулиці дістав із кишені імітаційно-тренувальну гранату, витягнув з неї чеку та вкинув у вікно закладу. В результаті вибуху у приміщенні частково зазнали пошкоджень меблі та стіни. Люди, що перебували всередині, злякалися. Проте обійшлося без постраждалих.

Адвокат обвиуваченого клопотав про розгляд справи у спрощеному форматі та надав до прокуратури заяву від свого підзахисного, де той беззаперечно визнав свою вину у скоєному.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України а призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік. Також чоловік має сплатити 3,5 тисячі гривень за проведені експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці чоловік погрожував підірвати консультантку гранатою через підвищення тарифів мобільного зв’язку.