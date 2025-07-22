У Полтаві чоловік вкинув у приміщення кафе вибухівку — поліція

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 385

У Полтаві чоловік вкинув у приміщення кафе вибухівку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, подія сталася сьогодні, 22 липня, близько 13.50. На місце виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та працівники батальйону поліції особливого призначення. Вони встановили, що, ймовірно, причиною вибуху стала страйкбольна граната.

Серед громадян обійшлося без постраждалих. У приміщенні частково зазнали пошкоджень меблі та стіни.

Правоохоронцям також на місці вдалося встановити особу порушника — ним виявився місцевий мешканець. Нині слідчі встановлюють обставини та мотив скоєння правопорушення.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці чоловік погрожував підірвати консультантку гранатою через підвищення тарифів мобільного зв’язку.