Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автомобіль збив пішохода — чоловік помер на місці ДТП

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 219

 

Поліція встановлює обставини загибелі людини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 00.30 години на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Войниха Лубенської територіальної громади. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot Expert, під керуванням 46-річного водія, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого.
За даним фактом слідчими поліції Полтавщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, ми писали, що минулої неділі в Кременчуці на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи зіткнулися дві автівки – в ДТП постраждала пасажирка.

Ми також повідомляли, що 11 жовтня, в селі Андріївка Хорольської громади на дорозі перекинувся автомобіль ВАЗ. За попередньою інформацією, за кермом був 17-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП травмувався пасажир. Попередньо встановлено, що водій і пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння.

У неділю в Полтаві автомобіль збив велосипедистку - жінку госпіталізували. Того ж дня в Полтаві Mercedes збив на пішохідному переході 70-річну жінку.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішоход загинув
