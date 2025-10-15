На Полтавщині автомобіль збив пішохода — чоловік помер на місці ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 00.30 години на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Войниха Лубенської територіальної громади. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot Expert, під керуванням 46-річного водія, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого.

За даним фактом слідчими поліції Полтавщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі.

