У Полтаві автомобіль збив велосипедистку: жінку госпіталізували

Учора, 12 жовтня

Учора, 12 жовтня, близько 12.25 на вулиці Жуківській у Полтаві сталася дорожньо-трансопртна пригода за участі легкового автомобіля та велосипедистки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними слідства, автомобіль «ЗАЗ-110557», за кермом якого перебував 47-річний водій, зіткнувся з велосипедом, яким їхала 67-річна жінка.

Унаслідок аварії полтавка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні.

Слідчі під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочали розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Причини аварії з’ясовує слідство.

