На Полтавщині авто збило велосипедистку — жінка в лікарні

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 135

10 жовтня близько 18.00 неподалік села Малі Сорочинці Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 37-річного місцевого жителя зіткнувся з велосипедом, яким керувала 60-річна мешканка Полтави.

Унаслідок аварії велосипедистка отримала тілесні ушкодження й була госпіталізована.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Слідчий підрозділ вирішує питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

