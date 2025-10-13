У Полтаві Mercedes збив жінку на пішохідному переході: постраждалу госпіталізували

Учора, 12 жовтня, близько 10.45 на вулиці Олеся Гончара у Полатві сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого був 51-річний водій, збив на дорозі 70-річну полтавку.
Внаслідок аварії жінка травмувалася, її госпіталіували до медичного закладу.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, днями у Полтаві водій Mercedes збив жінку — вона померла в лікарні.
