У Полтаві Mercedes збив жінку на пішохідному переході: постраждалу госпіталізували

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 226

Учора, 12 жовтня, близько 10.45 на вулиці Олеся Гончара у Полатві сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За попередніми даними слідства, автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого був 51-річний водій, збив на дорозі 70-річну полтавку.

Внаслідок аварії жінка травмувалася, її госпіталіували до медичного закладу.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, днями у Полтаві водій Mercedes збив жінку — вона померла в лікарні.