У Полтаві водій Mercedes збив жінку — вона померла в лікарні

11 жовтня близько 11.00 у Полтаві, на вулиці Тунельній, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив 71-річну пішоходку.

Постраждалу госпіталізували до міської лікарні, однак жінка померла від отриманих травм.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Обставини та причини трагедії встановлюють.

