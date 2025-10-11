На трасі Суми–Пирятин в ДТП з маршруткою загинув водій легковика, пасажирку госпіталізували

11 жовтня близько 9.20 на автодорозі Суми–Пирятин, поблизу села Курінька Пирятинської громади Лубенського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль ЗАЗ під керуванням 60-річного чоловіка зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував 48-річний водій.

Унаслідок зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці, а 55-річну пасажирку з травмами ушпиталили.

У мікроавтобусі перебувало близько 15 пасажирів — ніхто не постраждав.

Слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Обставини та причини аварії встановлюють.

