У Нових Санжарах у ДТП загинув водій — його тіло деблокували рятувальники

Аварія сталася опівночі, авто злетіло з дороги
У ніч на 10 жовтня в селищі Нові Санжари Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Близько опівночі на вулиці Маджарянській легковий автомобіль потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинув один чоловік.
Рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіло загиблого з понівеченої машини.
Причини та обставини аварії з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, що у Малих Сорочинцях авто збило велосипедистку — жінка в лікарні.
