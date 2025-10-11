У Нових Санжарах у ДТП загинув водій — його тіло деблокували рятувальники

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 172

У ніч на 10 жовтня в селищі Нові Санжари Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько опівночі на вулиці Маджарянській легковий автомобіль потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинув один чоловік.

Рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіло загиблого з понівеченої машини.

Причини та обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у Малих Сорочинцях авто збило велосипедистку — жінка в лікарні.