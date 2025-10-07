Чергова хвиля «мінувань» у Кременчуці: правоохороні перевіряють держустанови та заклади освіти

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 88

Сьогодні, 7 жовтня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів, міськради, залізничного вокзалу, ЦНАПу та закладів освіти. Інформація про це шириться соцмережами.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію щодо замінування. У багатьох установах, зокрема і закладах освіти, усіх евакуювали із приміщень, аби не наражати громадян на небезпеку.

Зазначимо, що Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у серії неправдивих «замінувань» держустанов.