Чоловік, який влітку у Кременчуці забив до смерті жінку, продовжує перебувати під нічним домашнім арештом

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 133

У Кременчуці чоловік, який у червні напав на 54-річну жінку та забив її до смерті, продовжує перебувати під нічним домашнім арештом. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили рідні загиблої.

Відомо також, що слухання тепер відбуватимуться у закритому режимі — тобто у судовій залі перебуватимуть тільки сторони у справі: сторона обвинувачення (прокурор), сторона захисту (адвокат) і сам обвинувачений. Також, за необхідності, будуть допитувати свідків.

— Я не подавав клопотання, щоб мене визнали потерпілою стороною, тому я тепер не можу знаходитися на засіданнях, — розповідає нам брат загиблої. І дивується такому рішенню суду: — Тут же не йде мова про державну таємницю чи якісь іще секретну інформацію. Чому саме у закритому режимі — нам не зрозуміло.

Поки тривало досудове розслідування, рідні намагалися зібрати якомога більше інформації про нападника. Зокрема, у Єдиному державному реєстрі судових рішень їм вдалося знайти інформацію про те, що чоловіка неодноразово притягували як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Приводами для цього були бійки, незаконне поводження зі зброєю та причетність до обігу наркотичних речовин.

Із реєстрів також відомо, що обвинуваченого судили за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, або вчинені членами сім'ї, близькими родичами чи особою, на яку покладені обов’язки щодо виховання або піклування про потерпілого.

— І хіба для такої людини нічний домашній арешт — справедливий запобіжний захід? Він вдень собі вільно пересувається, може знову напасти на когось. Тим паче, що експертиза довела: він у момент нападу був п’яний. Зразу вдарив пляшкою, потім пішов кудись, вернувся знов, штурхнув ногою і пішов. Затримали його зовсім в іншому місці, — додають рідні.

Судовий процес у справі й далі триває: на наступних слуханнях планують допитати свідків.

Нагадаємо, 10 червня у Кременчуці невідомий побив 54-річну жінку. Наступного дня, не прийшовши до тями, потерпіла померла. Рідні стверджують: кривдник вийшов із магазину з пляшкою та почав до загиблої чіплятися з пропозиціями випити. Та йому відмовила — і, ймовірно, тією ж пляшкою отримала по голові.

Вже за тиждень суд обрав підозрюваному запобіжний захід — він має перебувати під нічним домашнім арештом. На той час аргументували таке рішення тим, що чоловікові потрібно ходити до стоматолога.