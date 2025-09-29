Розтрата коштів на ремонті їдальні ліцею: перед судом постане експрацівник відділу освіти громади області

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 246

Під час ремонту ліцею переплатили понад 1,6 млн грн з бюджету

На Полтавщині детективи Бюро економічної безпеки передали до суду матеріали щодо розтрати бюджетних коштів під час ремонту їдальні у ліцеї однієї з громад: перед судом постане колишній посадовець відділу освіти. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними слідства, чиновник підписав акти виконаних робіт і видаткову накладну з неправдивими даними про придбання обладнання на суму 4,5 млн грн. Насправді ж підрядник закупив устаткування лише на 2,8 млн грн. Таким чином, державному бюджету було завдано понад 1,65 млн грн збитків.

У ході досудового розслідування усі збитки бюджету громади повністю відшкодували.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Матеріали провадження уже передали до суду.

