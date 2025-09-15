На Полтавщині посадовця підозрюють у махінаціях із закупівлею для шкільної їдальні

Під час ремонту ліцею переплатили понад 1,6 млн грн з бюджету

На Полтавщині посадовцю з освітньої сфери повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Бюро економічної безпеки, йдеться про закупівлю обладнання для їдальні ліцею на понад 11 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідство зʼясувало, що чиновник підписав документи про поставку устаткування ще до фактичного отримання, та ще й за завищеними цінами. У результаті підряднику незаконно перерахували понад 1,6 млн грн.

Підозра оголошена за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі слідчі встановлюють усіх причетних.

Нагадаємо, що на Полтавщині розслідують можливе розкрадання понад 5 мільйонів гривень під час ремонту свердловин.