На Полтавщині посадовця підозрюють у махінаціях із закупівлею для шкільної їдальні

На Полтавщині посадовцю з освітньої сфери повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Бюро економічної безпеки, йдеться про закупівлю обладнання для їдальні ліцею на понад 11 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Слідство зʼясувало, що чиновник підписав документи про поставку устаткування ще до фактичного отримання, та ще й за завищеними цінами. У результаті підряднику незаконно перерахували понад 1,6 млн грн.
Підозра оголошена за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Наразі слідчі встановлюють усіх причетних.
