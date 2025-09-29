Чоловік, який украв із могили на кладовищі шолом, отримав рік умовно

На Полтавщині Гадяцький районний суд виніс вирок чоловікові, який у липні із могили на кладовищі вкрав мотоциклетний шолом.

Відомо, що увечері 6 липня 2025 року обвинувачений перебував поблизу кладовища на околиці міста Гадяч. Він помітив на одній із могил мотоциклетний шолом, який був прикручений до хреста шурупами та вирішив його вкрасти. Після того як чоловік шолом із хреста зняв, він розпорядився ним на власний розсуд. А своїми діями він завдав збитків на 3200 грн.

На суді чоловік повністю визнав вину та розкаявся у скоєному.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд призначив чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив вирок на 1 рік умовного терміну. Також обвинувачений має сплатити майже 1800 грн за проведення експертизи.