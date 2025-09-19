На Полтавщині судитимуть чоловіка за наругу над могилою

Він викрав елемент меморіального оформлення на цвинтарі у Гадячі

На Полтавщині перед судом постане 58-річний житель Гадяча, якого підозрюють у нарузі над могилою. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На початку липня правоохоронці виявили в соцмережах повідомлення про демонтаж і викрадення мотоциклетного шолома, що був елементом меморіального оформлення на могилі загиблої у Гадячі.

У ході слідства поліцейські встановили особу ймовірного правопорушника. Чоловіку оголосили підозру за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України («Наруга над могилою»).

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до Гадяцького районного суду Полтавської області.

Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує штраф від 17 до 68 тис. грн, пробаційний нагляд або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

