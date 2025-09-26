Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

Знущання підлітків з хлопця у Зінькові: суд покарав учасників конфлікту і їх батьків

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 277

Дітям призначили виховні заходи, а батьків оштрафували

Гадяцький районний суд застосував примусові заходи виховного характеру до трьох хлопців 11, 12 та 14 років, які знущалися з 10-річного знайомого в Зінькові. Ще одного учасника конфлікту, якому лише 10 років, не притягнули до відповідальності через вік — штраф отримали його батьки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 26 вересня. 

Також Зіньківський районний суд оштрафував батьків трьох хлопців за невиконання обов’язків із виховання (ч.4 ст. 184 КУпАП). Протокол щодо батьків щодо 10-річної дитини перебуває на розгляді. 

Як повідомили у прокуратурі, інцидент стався на початку березня на території недобудови у Зінькові. Четверо дітей ображали хлопчика нецензурними словами, погрожували йому та залякували. Подія набула суспільного резонансу.

Їхні дії кваліфікували під ознаки катування (ч.1 ст. 127 ККУ). Однак через вік трьох учасників прокурори звернулися до суду з клопотанням про виховні заходи.

Нагадаємо, торік у Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього, а у Котельві троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця.

Автор: Телеграф
Теги: прокуратура знущання підліток
