На Полтавщині зафіксували другий випадок отруєння грибами: лікарі попереджають про загрозу

Сьогодні, 16:56

Станом на 23 вересня у Миргородському районі на Полтавщині зафіксували два випадки отруєння дикорослими грибами. Про це повідомили у пресслужбі Миргородського районного відокремленого підрозділу Полтавського обласног оцентру контролю та профілактики хвороб.

За попередніми даними, в обох випадках люди вживали пластинчасті гриби, які часто помилково сприймають за їстівні — зокрема, бліду поганку, що зовні схожа на печерицю чи сироїжку.

Як зазначають фахівці, симптоми отруєння грибами можуть з’явитися як через 30 хвилин, так і через 2–3 доби:

нудота, блювання;

біль у животі;

запаморочення;

судоми.

Головною причиною важких і смертельних випадків медики називають недбалість, незнання грибів або неправильне приготування.

У разі підозри на отруєння заборонено займатися самолікуванням — потрібно одразу телефонувати 103.

Нагадаємо, про перший випадок отруєння грибами у Миргородській громаді стало відомо у понеділок, 22 вересня.