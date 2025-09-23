На Полтавщині зафіксували другий випадок отруєння грибами: лікарі попереджають про загрозу

Станом на 23 вересня у Миргородському районі на Полтавщині зафіксували два випадки отруєння дикорослими грибами. Про це повідомили у пресслужбі Миргородського районного відокремленого підрозділу Полтавського обласног оцентру контролю та профілактики хвороб.
За попередніми даними, в обох випадках люди вживали пластинчасті гриби, які часто помилково сприймають за їстівні — зокрема, бліду поганку, що зовні схожа на печерицю чи сироїжку.
Як зазначають фахівці, симптоми отруєння грибами можуть з’явитися як через 30 хвилин, так і через 2–3 доби:
нудота, блювання;
біль у животі;
запаморочення;
судоми.
Головною причиною важких і смертельних випадків медики називають недбалість, незнання грибів або неправильне приготування.
У разі підозри на отруєння заборонено займатися самолікуванням — потрібно одразу телефонувати 103.
Нагадаємо, про перший випадок отруєння грибами у Миргородській громаді стало відомо у понеділок, 22 вересня.
