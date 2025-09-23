Полтавця засудили до довічного ув’язнення за вбивство квартирантки

Мешканця Полтави засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство, погрозу вбивством та нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це повідомили у Полтавській окружній прокуратурі.
За матеріалами слідства, у травні 2024 року чоловік вимагав виселення знайомих своєї колишньої дружини, які безкоштовно жили в її будинку. Погрожуючи їм, він намагався «вирішити» питання силою.
У серпні того ж року, перебуваючи напідпитку, полтавець з пістолета Stalker застрелив одну з мешканок будинку та поранив її співмешканця. Під час боротьби він ще й ударив чоловіка ножем у груди.
Свою вину засуджений визнав частково, проте суд погодився з доводами прокурорів. Вирішальними стали докази та результати експертиз.
Відомо, що полтавець уже мав непогашену судимість за побиття сина з інвалідністю, а також відбував покарання за умисне вбивство знайомого дружини.
Суд призначив йому найсуворіше покарання — довічне ув’язнення. Вирок може бути оскаржений в апеляції.
