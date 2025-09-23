ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Полтавця засудили до довічного ув’язнення за вбивство квартирантки

Сьогодні, 16:03

 Чоловік раніше вже відбував покарання за вбивство та побиття власного сина

Мешканця Полтави засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство, погрозу вбивством та нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це повідомили у Полтавській окружній прокуратурі.

За матеріалами слідства, у травні 2024 року чоловік вимагав виселення знайомих своєї колишньої дружини, які безкоштовно жили в її будинку. Погрожуючи їм, він намагався «вирішити» питання силою.

У серпні того ж року, перебуваючи напідпитку, полтавець з пістолета Stalker застрелив одну з мешканок будинку та поранив її співмешканця. Під час боротьби він ще й ударив чоловіка ножем у груди.

Свою вину засуджений визнав частково, проте суд погодився з доводами прокурорів. Вирішальними стали докази та результати експертиз.

Відомо, що полтавець уже мав непогашену судимість за побиття сина з інвалідністю, а також відбував покарання за умисне вбивство знайомого дружини.

Суд призначив йому найсуворіше покарання — довічне ув’язнення. Вирок може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, що весною у Кременчуці чоловік у формі погрожував перехожому пістолетом Stalker.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: teren.in.ua
Теги: вбивство тілесні ушкодження прокуратура Полтавщини пістолет
Вверх