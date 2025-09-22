Жителя Горішніх Плавнів судитимуть за поширення символіки комуністичного режиму

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 157

Чоловік публікував у соцмережах зображення з прапором СРСР та георгіївською стрічкою

Жителя Горішніх Плавнів судитимуть за публікацію у соцмережах комінустичної символіки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у травні 2023 року чоловік розміщував у забороненій в Україні соцмережі фотографії з прапором СРСР, георгіївською стрічкою та іншими елементами радянської символіки.

Нині його обвинувачують у публічному використанні та поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч.1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі також додають, що відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який із прапором РФ на куртці напав з ножем на двох людей.