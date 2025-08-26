На Полтавщині судили чоловіка, який із прапором РФ на куртці напав з ножем на двох людей

На Полтавщині судили чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення почепив на куртку прапор РФ і напав з ножем на двох людей. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду Полтави від 21 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 26 лютого 2022 року близько 16.20 у Полтаві. Із матеріалів справи та показів свідків відомо, що обвинувачений перебував на вулиці із прапором РФ на куртці. Містяни подумали, що чоловік збирається ставити мітки, аби наводити обстріли російської армії, тож вирішили його затримати. Обвинувачений почав чинити спротив, а тоді дістав із кишені куртки розкладний ніж і став розмахувати ним перед людьми. Далі один чоловік спробував наблизитися до нього, проте обвинувачений вдарив його ножем у ділянку черева. Нанесену травму медики кваліфікували як тяжке тілесне ушкодження, що становило небезпеку для життя.

Після цього обвинувачений почав тікати, а місцеві жителі продовжували спроби затримати його. Із машини вийшов іще один чоловік, який так само спробував зупинити обвинуваченого. Проте той так само мінімум двічі вдарив його ножем у груди і в руку. Тавми цього потерпілого медики визначили як легке тілесне ушкодження.

На суді обвинувачений свою провину визнав. Він підтвердив, що вдома виготовив прапо РФ, почепив його на куртку та вийшов на вулицю. Там місцеві жителі почали до нього чіплятися, тож він дійсно вдарив двох чоловіків ножем. Проте додає, що ніяких міток не ставив. Від подальших показань на суді обвинувачений відмовився.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд виніс чоловікові вирок за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також обвинувачений має сплатити майже 20,5 тис. грн на відшкодування лікування потерпілих.

