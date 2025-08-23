У Кременчуці чоловік отримав ножове поранення: його шпиталізували

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 210

22 серпня на вулиці Покровській у Кременчуці чоловік поранив ножем свого знайомого. Про інцидент правоохоронцям повідомили медики, які приїхали на виклик, пише поліція Полтавщини.

За даними слідства, у дім місцевого жителя зайшов знайомий, який під час конфлікту вдарив його ножем та втік. Потерпілого госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Поліціянти встановили підозрюваного — це 58-річний чоловік. Йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у місті Світловодськ 22 серпня стався збройний інцидент на побутовому ґрунті.