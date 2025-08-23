ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Світловодську чоловік відкрив стрілянину по співмешканці та її сину

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 165

 Конфлікт у мікрорайоні Таборище ледь не завершився трагедією — стрілка затримано

У місті Світловодськ 22 серпня стався збройний інцидент на побутовому ґрунті. Як повідомляє ГО «Стаття 5», у мікрорайоні Таборище чоловік літнього віку відкрив вогонь по своїй співмешканці та її синові.

За попередніми даними, конфлікт між співмешканцями загострився. Син жінки намагався захистити матір, застосувавши перцевий балончик, після чого чоловік почав стріляти і в його бік.

Правоохоронці прибули на місце події та затримали нападника. Він вимагав госпіталізації, заявляючи про отримане поранення. Наразі встановлюють, як саме він отримав травми.

За словами активістів, це не перший випадок, коли чоловік застосовує зброю. Раніше він уже фігурував у подібному інциденті.

Поліція проводить слідчі дії та з’ясовує всі обставини події. Очікується правова оцінка діям усіх учасників конфлікту.


Автор: Руслана Горгола Джерело фото: korabelov.info
Теги: Світловодськ стрілянина
