У Світловодську чоловік відкрив стрілянину по співмешканці та її сину

У місті Світловодськ 22 серпня стався збройний інцидент на побутовому ґрунті. Як повідомляє ГО «Стаття 5», у мікрорайоні Таборище чоловік літнього віку відкрив вогонь по своїй співмешканці та її синові.
За попередніми даними, конфлікт між співмешканцями загострився. Син жінки намагався захистити матір, застосувавши перцевий балончик, після чого чоловік почав стріляти і в його бік.
Правоохоронці прибули на місце події та затримали нападника. Він вимагав госпіталізації, заявляючи про отримане поранення. Наразі встановлюють, як саме він отримав травми.
За словами активістів, це не перший випадок, коли чоловік застосовує зброю. Раніше він уже фігурував у подібному інциденті.
Поліція проводить слідчі дії та з’ясовує всі обставини події. Очікується правова оцінка діям усіх учасників конфлікту.
Нагадаємо, що у 2023 році під час розчищення дренажів та узбіч від сміття на Таборищі у Світловодську невідомий чоловік стріляв по громадянам, залученим до громадських робіт.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.