Нетверезий водій із Градизька намагався відкупитися від поліції за 10 тисяч гривень

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 209

Алкотестер показав майже 2,7 проміле — проти чоловіка відкрили кримінальне провадження

У Градизьку, що на Кременчуччині, нетверезий водій хотів підкупити поліціянта за 10 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у суботу, 20 вересня, близько 17.30. Під час патрулювання селища екіпаж групи реагування зупинив 58-річного водія автомобіля ВАЗ у стані сп’яніння. Алкотестер показав 2,67 проміле.

За спробу підкупу поліція викликала слідчо-оперативну групу. Чоловіка підозрюють за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує до 4 років обмеження або позбавлення волі.

Також на водія склали адмінпротокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопонушення — керування транспортом у нетверезому стані.

