На Полтавщині водій намагався відкупитися від поліції $100 та €100

У Зіньківській громаді Полтавського району поліціянти зупинили 49-річного водія Ford, який керував авто нетверезим. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар у 100 доларів США та 100 євро. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Порушнику загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.
Крім того, на водія склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортом у стані сп’яніння).
Нагадаємо, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.
