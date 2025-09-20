На Полтавщині водій намагався відкупитися від поліції $100 та €100

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 168

Чоловіка зупинили п’яним за кермом Ford у Зіньківській громаді

У Зіньківській громаді Полтавського району поліціянти зупинили 49-річного водія Ford, який керував авто нетверезим. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар у 100 доларів США та 100 євро. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Порушнику загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Крім того, на водія склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортом у стані сп’яніння).

Нагадаємо, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.