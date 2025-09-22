На Полтавщині судитимуть сільського голову і директора фірм за розтрату 5,2 млн грн

На Полтавщині сільського голову однієї із громад Полтавського району та директора двох товариств із Черкащини підозрюють у розтраті 5,2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, протягом квітня–липня 2023 року чиновники уклали понад 100 договорів на дорожні роботи, після чого підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та цінами, зокрема — на щебінь. У результаті громада зазнала збитків на понад 5,2 млн грн.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Прокуратура також подала цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

