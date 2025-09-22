ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Гроші

На Полтавщині судитимуть сільського голову і директора фірм за розтрату 5,2 млн грн

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 199

 

Посадовці підписали завищені акти на ремонт доріг — прокуратура подала позов

На Полтавщині сільського голову однієї із громад Полтавського району та директора двох товариств із Черкащини підозрюють у розтраті 5,2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, протягом квітня–липня 2023 року чиновники уклали понад 100 договорів на дорожні роботи, після чого підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та цінами, зокрема — на щебінь. У результаті громада зазнала збитків на понад 5,2 млн грн.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Прокуратура також подала цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, в області колишню бухгалтерку полтавської поліклініки підозрюють у розтраті понад 3 млн грн.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sud.ua
Теги: розтрата гроші ремонт доріг суд прокуратура
