Колишню бухгалтерку полтавської поліклініки підозрюють у розтраті понад 3 млн грн

Сьогодні, 12:21

Колишній головній бухгалтерці однієї з полтавських поліклінік повідомили про підозру у привласненні понад 3 млн 250 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

За даними слідства, з січня 2022 по березень 2024 року жінка вносила до тарифікаційних списків неправдиві відомості про кількість працівників. До прикладу, до таких списків були включені люди, яких уже звільнили і вони не отримували заробітну плату. Таким чином створювався надлишок зарплатного фонду. Ці гроші посадовиця безпідставно нараховувала собі та своєму заступнику.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — привласнення державних коштів в особливо великих розмірах у воєнний час та службове підроблення. Нині продовжується розслідування.

