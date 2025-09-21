У Полтаві на Конкорді сталася ДТП за участі мотоцикліста: очевидці повідомляють про конфлікт на місці

У Полтаві на перехресті в районі Конкорда сталася дорожньо-транспортна пригода. За повідомленнями очевидців у соцмережах, позашляховик збив мотоцикліста. Постраждалого з місця події забрала «швидка».
Свідки також пишуть, що після ДТП на місце приїхали кілька автомобілів BMW із так званими «болотними» номерами. Люди з цих машин почали конфліктувати з поліцією.
Офіційної інформації від правоохоронців наразі немає.
Нагадаємо, вчора на Полтавщині нетверезий підліток на мотоциклі збив пішохода і втік.
