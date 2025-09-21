У Кременчуці біля меморіалу «Вічно Живим» сталася ДТП за участі мотоцикла

У Кременчуці біля меморіалу «Вічно Живим» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла та легковика. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
На фото видно мотоцикл, що лежить на пішохідному переході. Біля місця аварії перебувають очевидці та поліцейські.
Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Полтаві 17-річний мотоцикліст впав із Lifan і потрапив до лікарні.
