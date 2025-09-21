У Кременчуці біля меморіалу «Вічно Живим» сталася ДТП за участі мотоцикла

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 105

У Кременчуці біля меморіалу «Вічно Живим» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла та легковика. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

На фото видно мотоцикл, що лежить на пішохідному переході. Біля місця аварії перебувають очевидці та поліцейські.

Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

