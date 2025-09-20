У Полтаві Volkswagen на смерть збив пішохода

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 237

19 вересня близько 23.50 на вулиці Київське шосе у Полтаві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen під керуванням 28-річного водія збив пішохода 43 років. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Обставини аварії з’ясовують слідчі.

