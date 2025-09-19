У Кременчуці Toyota збила жінку на перехресті: потерпілу госпіталізували

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 199

ДТП сталася на перехресті вулиць Сержанта Мельничука та Переяславської

18 вересня близько 12.00 у Кременчуці на перехресті вулиць Сержанта Мельничука та Переяславської сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 48-річної водійки збив жінку 69 років.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.

