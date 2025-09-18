На Полтавщині водій легковика врізався в дерево та потрапив до лікарні

Учора, 17 вересня, у Миргородському районі на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав водій легковика. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Samand під кермуванням 34-річного водія виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

