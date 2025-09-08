У Полтаві авто врізалося в дерево: постраждав пасажир

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 267

6 вересня близько 21.30 на вулиці Панянки у Полтаві сталася ДТП. Автомобіль Nissan Micra виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Про це повідомили у поліції.

За кермом був 18-річний водій. Унаслідок аварії травми отримав його одноліток-пасажир. Його госпіталізували, подробиці про стан поки не розголошують.

Слідчі розпочали провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах легковик Ford під керуванням 41-річної водійки збив 62-річного чоловіка.