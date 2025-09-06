На Полтавщині Ford збив пішохода: чоловік у лікарні — поліція

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 119

5 вересня у Лубнах легковик Ford під керуванням 41-річної водійки збив 62-річного чоловіка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Пішохід отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі поліції Лубенського району відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Причини та обставини аварії з’ясовує слідство.

