У Лубнах жінку затримали за збут метадону

Сьогодні, 09:58

36-річній підозрюваній загрожує до 10 років в’язниці

У Лубнах поліцейські затримали 36-річну місцеву жительку за підозрою у незаконному збуті наркотиків. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, жінка збувала метадон серед місцевих мешканців. Її викрили оперативники та слідчі під час чергової спроби продажу.

— Слідчі затримали фігурантку. Їй уже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — зазначив начальник Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко.

Досудове розслідування триває за ч.1 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України («Незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно»). Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

