У Лубнах жінку затримали за збут метадону

У Лубнах поліцейські затримали 36-річну місцеву жительку за підозрою у незаконному збуті наркотиків. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними слідства, жінка збувала метадон серед місцевих мешканців. Її викрили оперативники та слідчі під час чергової спроби продажу.
Досудове розслідування триває за ч.1 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України («Незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно»). Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили наркогрупу з прибутком понад 1,5 млн грн на місяць.
