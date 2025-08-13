На Полтавщині викрили наркогрупу з прибутком понад 1,5 млн грн на місяць

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 197

Поліцейські Полтавщини викрили організовану групу з чотирьох осіб, яка займалася вирощуванням конопель та збутом наркотиків.

За словами начальника обласної поліції Євгена Рогачова, щомісячний прибуток від незаконної діяльності за цінами «чорного ринку» міг перевищувати 1,5 млн грн. Готову продукцію продавали, використовуючи методи конспірації та надсилаючи поштовими відправленнями.

Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів злочинної діяльності. Під час обшуків вилучили чотири автомобілі, близько 10 кг наркотиків, приблизно 1100 рослин конопель, зброю, набої, готівку та інші речові докази.

Організатора збуту та його спільницю затримали, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Ще двом учасникам готують повідомлення про підозру.

