У Лохвиці ВАЗ зіткнувся з електровелосипедом: постраждала жінка

19 вересня близько 11.40 у місті Лохвиця Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, автомобіль ВАЗ-2106 під керуванням 73-річного водія зіткнувся з електровелосипедом, яким керувала 72-річна жінка.
У результаті аварії велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Слідчі розпочали провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).
Обставини ДТП з’ясовують слідчі.
